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Технические
характеристики
и принципиальные схемы
измерительных приборов.
|Осциллографы
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С1-16
С1-17
С1-18
С1-19 С1-29
С1-31 С1-40
С1-41
С1-43
С1-47А
С1-48
С1-49 С1-51
С1-55
С1-64 С1-65
С1-67 С1-68
С1-69
С1-71 С1-72
С1-73 С1-74
С1-75
С1-76 С1-78
С1-82 С1-90
С1-94 С7-11
С7-12 С7-13
С7-5 С7-5А
С7-8 С7-9 С8-2
С8-7А С8-8
С8-9А С8-11
С8-12 С8-13
С8-14 С8-15
|Анализаторы спектра
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С4-25
С4-27 С4-28
С4-34 С4-45
С4-46 С4-48
С4-49 С4-53
С4-60 С4-60/1
С4-60/2 СК4-26
СК4-55 СК4-56
СК4-57 СК4-58
СК4-59
|Генераторы
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Г2-10Б
Г2-10В Г2-12
Г2-24 Г2-31
Г2-32 Г2-37
Г2-47 Г2-5Б
Г2-6Б Г2-8Б
Г2-9Б Г2-9В Г3-101
Г3-102 Г3-104
Г3-105 Г3-18
Г3-26 Г3-33
Г3-34 Г3-35
Г3-36 Г3-39
Г3-46 Г3-47
Г3-48 Г3-49
Г3-51 Г3-53
Г3-54 Г3-56
Г3-7А Г4-102
Г4-42 Г4-68
Г4-74 Г4-93
Г5-15 Г5-26
Г5-27 Г5-28
Г5-30А Г5-35
Г5-44 Г5-45
Г5-46 Г5-47
Г5-48 Г5-50
Г5-51 Г5-53
Г5-54 Г5-56
Г5-59 Г5-60
Г5-63 Г5-64
Г5-66 Г6-22
Я7Г-29
|Частотомеры
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Ч2-11
Ч2-19А Ч2-1А
Ч2-25 Ч2-26
Ч2-2А Ч2-31
Ч2-32 Ч2-33
Ч2-34 Ч2-35
Ч2-36 Ч2-37
Ч2-3А Ч2-4А
Ч2-55 Ч2-6
Ч2-8 Ч2-9А
Ч3-11 Ч3-12
Ч3-20 Ч3-22
Ч3-24 Ч3-28
Ч3-30 Ч3-31
Ч3-32 Ч3-33
Ч3-34 Ч3-35
Ч3-36
|Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех
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П3-9А
П3-9Б П3-9В
П3-9Г П5-1
П5-10 П5-13
П5-14А П5-15А
П5-16 П5-17
П5-18 П5-19
П5-2 П5-20
П5-26 П5-27
П5-28 П5-3
П5-34 П5-4Б
П5-5Б П5-7Б
П5-9
|Приборы для измерения напряжения
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В6-1
В6-7 В6-9
|Приборы для измерения девиации, модуляции
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С2-10
С2-11 С3-32
СК3-26 СК3-39
СК3-40 СК3-40/2
СК3-41
|Цифровые мультимеры
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Принципиальные
схемы: 3211D M266C
M266F M300 M320
M3900 M830B
M832 M838 M890C+
M890D M890F
M890G M93 M932
M93A M9502 MY-61
MY-62 MY-64
MY-68
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Сводная
таблица параметров мультиметров
Внешний вид мультимеров
|Принципиальные схемы измерительных приборов
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Классификация радиоизмерительных приборов
Н.Филенко (UA9XBI)
ua9xbi@online.ru
(Только для публикации на СКР)