Технические характеристики
и принципиальные схемы
измерительных приборов.
 Осциллографы
С1-16  С1-17  С1-18  С1-19  С1-29  С1-31  С1-40  С1-41  С1-43  С1-47А  С1-48  С1-49  С1-51  С1-55  С1-64  С1-65  С1-67  С1-68  С1-69  С1-71  С1-72  С1-73  С1-74  С1-75  С1-76  С1-78  С1-82  С1-90  С1-94  С7-11  С7-12  С7-13  С7-5  С7-5А  С7-8  С7-9  С8-2  С8-7А  С8-8  С8-9А  С8-11  С8-12  С8-13  С8-14  С8-15
 
 Анализаторы спектра
С4-25  С4-27  С4-28  С4-34  С4-45  С4-46  С4-48  С4-49  С4-53  С4-60  С4-60/1  С4-60/2  СК4-26  СК4-55  СК4-56  СК4-57  СК4-58  СК4-59
 
 Генераторы
Г2-10Б  Г2-10В  Г2-12  Г2-24  Г2-31  Г2-32  Г2-37  Г2-47  Г2-5Б  Г2-6Б  Г2-8Б  Г2-9Б  Г2-9В  Г3-101  Г3-102  Г3-104  Г3-105  Г3-18  Г3-26  Г3-33  Г3-34  Г3-35  Г3-36  Г3-39  Г3-46  Г3-47  Г3-48  Г3-49  Г3-51  Г3-53  Г3-54  Г3-56  Г3-7А  Г4-102  Г4-42  Г4-68  Г4-74  Г4-93  Г5-15  Г5-26  Г5-27  Г5-28  Г5-30А  Г5-35  Г5-44  Г5-45  Г5-46  Г5-47  Г5-48  Г5-50  Г5-51  Г5-53  Г5-54  Г5-56  Г5-59  Г5-60  Г5-63  Г5-64  Г5-66  Г6-22  Я7Г-29
 
 Частотомеры
Ч2-11  Ч2-19А  Ч2-1А  Ч2-25  Ч2-26  Ч2-2А  Ч2-31  Ч2-32  Ч2-33  Ч2-34  Ч2-35  Ч2-36  Ч2-37  Ч2-3А  Ч2-4А  Ч2-55  Ч2-6  Ч2-8  Ч2-9А  Ч3-11  Ч3-12  Ч3-20  Ч3-22  Ч3-24  Ч3-28  Ч3-30  Ч3-31  Ч3-32  Ч3-33  Ч3-34  Ч3-35  Ч3-36 
 
 Приборы для измерения напряженности поля и радиопомех
П3-9А  П3-9Б  П3-9В  П3-9Г  П5-1  П5-10  П5-13  П5-14А  П5-15А  П5-16  П5-17  П5-18  П5-19  П5-2  П5-20  П5-26  П5-27  П5-28  П5-3  П5-34  П5-4Б  П5-5Б  П5-7Б  П5-9 
 
 Приборы для измерения напряжения
В6-1  В6-7  В6-9 
 
 Приборы для измерения девиации, модуляции
С2-10  С2-11  С3-32  СК3-26  СК3-39  СК3-40  СК3-40/2  СК3-41 
 
 Цифровые мультимеры
Принципиальные схемы: 3211D  M266C  M266F  M300  M320  M3900  M830B  M832  M838  M890C+  M890D  M890F  M890G  M93  M932  M93A  M9502  MY-61  MY-62  MY-64  MY-68
  		Сводная таблица параметров мультиметров 
Внешний вид мультимеров
 Принципиальные схемы измерительных приборов
  1. 526у       10kb
  2. Б5-21     72kb
  3. Б5-47    745kb  (описание+схема)
  4. Б5-8       73kb
  5. В3-33    793kb  (описание+схема)
  6. В3-38     44kb
  7. В3-41     521kb (описание+схема)
  8. В3-44   120kb
  9. В4-9А     25kb
  10. В7-26               DjVu-246kb
  11. В7-26     395kb (описание+схема)
  12. ВК7-15    66kb
  13. ВК7-9    141kb
  14. Г2-37    116kb
  15. Г3-20    756kb
  16. Г3-36    322kb
  17. Г3-39    192kb
  18. Г3-7А     92kb
  19. Г4-18А    36kb
  20. Г4-50    232kb
  21. Г4-65А    92kb
  22. Г4-74    136kb
  23. Г4-76    236kb
  24. Г4-107  224kb
  25. Г4-158              DjVu-927kb
  26. Е2-8       81kb
  27. Е4-3       69kb
  28. Е4-4       68kb
  29. Е4-5А     53kb
  30. Е6-5     112kb
  31. Е7-5А     37kb
  32. Е7-8        3mb
  33. Е7-11      1mb  (описание+схема)
  34. Е7-13    397kb
  35. Е8-2     119kb
  36. Л2-23     80kb
  1. М3-10    73kb
  2. М3-1А    65kb
  3. М3-5А    51kb
  4. ОМЛ-3М 233kb
  5. С1-49               DjVu-110kb
  6. С1-67               DjVu-104kb
  7. С1-69    214kb
  8. С1-72               DjVu-73kb
  9. С1-75     3.3mb
  10. С1-76      1mb
  11. С1-77              DjVu-380kb
  12. С1-79              DjVu-639kb
  13. С1-94    116kb   DjVu-42kb
  14. С1-99    2.2mb
  15. C1-107             DjVu-325kb
  16. С1-112А  671kb
  17. Ф2-1       69kb
  18. Ф4318     48kb
  19. Х1-38      1.5mb
  20. Х1-42     4.5mb (Техн. описание)
  21. Х1-47     619kb
  22. X1-48 / 49 8.8mb
  23. X1-49    1.8mb
  24. Х1-50    1.4mb
  25. Ч2-32    120kb
  26. Ч2-9А      31kb
  27. Ч3-57     1.2mb (описание+схема)
  28. Ц4311    154kb
  29. Ц4312    100kb
  30. Ц4313    113kb
  31. Ц4314    137kb
  32. Ц4315    178kb
  33. Ц4317М  308kb
  34. Ц4323      89kb
  35. Ц4324      97kb
  36. Ц4325     116kb
  37. Ц4326     123kb
  38. Ц4340     159kb
  39. Ц4341     100kb
  40. Ц4342-М1 435kb
  41. Ц4352     121kb
  42. Ц4353      51kb
  43. Ц4354     149kb
  44. Ц43101   205kb

Классификация радиоизмерительных приборов

 
Поиск по сайту
 

Н.Филенко (UA9XBI)
ua9xbi@online.ru
(Только для публикации на СКР)

Возврат